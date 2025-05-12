Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение известного шеф-повара Евгения Клопотенко в Instagram.

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Что ели европейские лидеры по дороге в Киев

Пока европейские лидеры готовились к серьезным переговорам, в дороге их угощали классикой украинской кухни.

Клопотенко рассказал, что Фридриху Мерцу подали львовский сырник. Эммануэль Макрон решил попробовать борщ и качанную кашу. Кир Стармер выбрал сырники, а Дональд Туск – галушки.

Что европейские лидеры заказали поесть по дороге в Киев: смотрите видео

В эти выходные украинская кухня снова работает на дипломатическом уровне. Потому что, как по мне, это важный элемент дипломатии и продвижения нас,

– отметил Клопотенко.

Что было в меню для европейских лидеров:

сырники с лекваром;

пирожки с яблоками;

пирожки с вишнями;

качанная каша;

львовский сырник;

борщ из печи;

галушки;

палюшки;

голубцы;

буковинская начинка.

К слову, ранее мы писали о любимых блюдах и напитках украинского Кобзаря Тараса Шевченко. Оказывается, он был большим гурманом.