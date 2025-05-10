Что подавали Мерцу, Макрону, Стармеру и Туску в украинском поезде: Клопотенко раскрыл меню
- Европейские лидеры во время путешествия в Киев пробовали блюда украинской кухни.
- Меню включало сырники с лекваром, пирожки с яблоками и вишнями, качанную кашу, борщ из печи, палюшки, голубцы и буковинскую начинку.
В Киев утром 10 мая прибыли сразу четверо европейских чиновников – новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск. В дороге их ждало знакомство с украинской кухней.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение известного шеф-повара Евгения Клопотенко в Instagram.
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Что ели европейские лидеры по дороге в Киев
Пока европейские лидеры готовились к серьезным переговорам, в дороге их угощали классикой украинской кухни.
Клопотенко рассказал, что Фридриху Мерцу подали львовский сырник. Эммануэль Макрон решил попробовать борщ и качанную кашу. Кир Стармер выбрал сырники, а Дональд Туск – галушки.
Что европейские лидеры заказали поесть по дороге в Киев: смотрите видео
В эти выходные украинская кухня снова работает на дипломатическом уровне. Потому что, как по мне, это важный элемент дипломатии и продвижения нас,
– отметил Клопотенко.
Что было в меню для европейских лидеров:
- сырники с лекваром;
- пирожки с яблоками;
- пирожки с вишнями;
- качанная каша;
- львовский сырник;
- борщ из печи;
- галушки;
- палюшки;
- голубцы;
- буковинская начинка.
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