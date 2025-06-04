Вода с семенами чиа стала популярной в соцсетях, но диетологи отмечают: не стоит спешить с ее ежедневным употреблением. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Marthastewart.

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Почему стоит подумать перед употреблением

Такой напиток может быть полезным дополнением к рациону, ведь семена чиа богаты клетчаткой, растительный белок, омега-3 и другие питательные вещества. В то же время, чтобы избежать вздутия и дискомфорта, особенно если желудок чувствительный, вводить его следует постепенно, с малых доз и только после того, как организм привыкнет.



Нет необходимости употреблять чиа ежедневно / Фото Pexels

Лучше всего давать семенам настояться в воде 15 – 30 минут и пить не натощак, а во время или после еды. Некоторые люди замечают, что такая вода помогает им лучше чувствовать себя, дольше быть сытыми и облегчает пищеварение, но диетологи подчеркивают – нет необходимости пить ее ежедневно.

Достаточно несколько раз в неделю или же добавлять семена чиа к блюдам в удобной для вас форме.