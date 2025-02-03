Профессор диетологии и директор Института Лайнуса Полинга при Университете штата Орегон Эмили Хо отмечает, что многие такие заявления не имеют научного подтверждения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Увлажнение организма

Одно из основных преимуществ горячей лимонной воды – это ее способность увлажнять организм. По словам доктора Хо, после ночного отдыха очень важно восстановить водный баланс.

Достаточное количество жидкости способствует регуляции температуры тела, поддерживает здоровье суставов и помогает выводить токсины через потоотделение и мочеиспускание. Также она положительно влияет на кожу, настроение и работу мозга.



Лимонная вода действительно может быть полезной / Фото Pexels

Однако, как отмечает диетолог Джоан Сальге Блейк из Бостонского университета, именно лимон не является ключевым фактором в этом процессе. Тот же эффект можно получить, выпивая обычную воду, травяной чай или даже кофе.

Влияние на пищеварение

Жидкость играет важную роль в пищеварении независимо от того, содержит ли она лимон, утверждает клинический диетолог Джуди Саймон из Медицинского центра Вашингтонского университета.

Согласно исследованию 2020 года, проведенным в Турции с участием более 4500 человек, у тех, кто ежедневно выпивал более восьми стаканов воды, риск запоров уменьшался на 29%. Однако научных доказательств непосредственного влияния лимонной воды на пищеварение пока нет.

Существуют предположения, что лимонный сок может стимулировать выработку желудочной кислоты, что способствует лучшему перевариванию пищи. В небольшом исследовании 2022 года ученые обнаружили, что лимонный сок ускоряет опорожнение желудка, однако эти результаты требуют дополнительных проверок.



Предполагают, что вода с лимоном может стимулировать похудение / Фото Pexels

Некоторые специалисты считают, что лимонная кислота может улучшать пищеварение, особенно у пожилых людей, у которых с возрастом снижается выработка желудочной кислоты. Однако научно доказанных фактов о значительном влиянии лимонного сока на этот процесс пока нет.

Влияние на иммунную систему

Лимоны содержат витамин С, который играет важную роль в укреплении иммунитета, заживлении тканей и защите клеток от повреждений.

Если добавить в воду сок половины большого лимона, можно получить примерно 25% суточной нормы этого витамина. Однако анализ более 60 клинических испытаний показал, что даже большие дозы витамина С (более 200 мг в день) не помогают предотвратить простуду или сделать ее течение легче.

Дефицит витамина С встречается редко. Согласно исследованию 2023 года, недостаток этого элемента наблюдается лишь у 7% взрослых американцев. Так что, употребление горячей лимонной воды вряд ли существенно повлияет на иммунную систему, отмечает Сальге Блейк.

Горячая лимонная вода – это приятный способ начать день, однако большинство ее популярных преимуществ пока не имеют достаточного научного подтверждения. Она помогает увлажнять организм, но не лучше обычной воды. Она содержит витамин С, однако не в таких количествах, чтобы существенно укрепить иммунитет. А ее влияние на пищеварение и метаболизм остается открытым вопросом.