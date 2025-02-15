Врачи назвали лучший чай, который стоит пить ежедневно

Чай по популярности разве что, возможно, уступает кофе. И этот напиток поражает своим многообразием. Однако есть один вид, употребление которого может иметь действительно положительный эффект.

И речь идет о чае, который многим известен. Что это за чай и почему его стоит пить ежедневно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Eating Well.

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Какой чай стоит пить каждый день

Часто люди считают, что зеленый чай более полезен, чем черный, однако врачи говорят, что именно черный является наиболее полезным для организма. В частности, это отмечает Вандана Шет – диетолог из Лос-Анджелеса.

Включение черного чая в ваш распорядок дня может быть приятным и легким способом поддержать долголетие и общее здоровье,

- говорит Шет.

В частности специалисты отмечают, что чай снижает риск преждевременной смерти. По данным исследования, проведенного в 2022 году, регулярное употребление черного чая ежедневно снижало риски на 9 – 13%. В частности речь идет о снижении рисков инфаркта или инсульта.



Черный чай снижает риски преждевременной смерти / Фото Pexels

Также этот напиток богат антиоксидантами. В черном чае ей больше, чем в других напитках и они оказывают противовоспалительное действие и поддерживают здоровье сердца. Также чай положительно влияет на артериальное давление и будет уместным для тех, у кого оно понижено.

Гипертония является основным фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, поэтому здоровое артериальное давление является ключевым фактором долголетия,

– говорит Шет.



Черный чай положительно влияет на артериальное давление / Фото Pexels

Врачи рекомендуют употреблять не менее 2 чашек черного чая в день, однако рекомендуют воздержаться от употребления чая перед сном, поскольку он содержит кофеин. Хотя его меньше, чем в кофе, однако это может негативно повлиять на сон.

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