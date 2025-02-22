Как продлить жизнь кофемолке: бариста делится секретом: бариста делится секретом

Бариста поделился простым, но полезным лайфхаком для приготовления кофе. Он рассказал, что перед помолом кофейных зерен стоит нанести на них 2 –3 пшика воды с помощью спрея.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя @shevtsov.coffee в TikTok.

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Для чего пшикать водой на кофейные зерна перед помолом

В своем видео бариста рассказал, зачем перед помолом кофейных зерен он пшикает на них водой.

По его словам, этот простой лайфхак помогает уменьшить количество мелкой пыли, которая остается на кофемолке и рабочей зоне. Бариста использует специальный флакон, которым наносит 2 – 3 пшика воды на кофейные зерна перед помолом.

Это позволяет снять статический заряд, благодаря чему частицы кофе не налипают на кофемолку и не разлетаются вокруг.

Бариста рассказал для чего он пшикает на кофе перед помолом: смотрите видео

Особенно этот прием полезен для тех, кто использует кофемолки без бункера и засыпает каждый раз нужную порцию зерен.

Заметим, что влага не влияет на вкус кофе и не делает зерна мокрыми, а вместо этого помогает поддерживать чистоту рабочего места и продлевает срок службы кофемолки.