Дрю Бэрримор показала, как вкусно приготовить яичницу на завтрак: этот рецепт изменит вашу жизнь

Каждое утро важно уделять внимание здоровому завтраку для того, чтобы оставаться сытым и полным энергии в течение всего дня. И это может быть легко с простыми ингредиентами.

В одном из эпизодов "Шоу Дрю Бэрримор" шеф-повар Джеффри Закариан поделился одним из своих любимых рецептов быстрого и питательного завтрака. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Eating Well.

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Дрю Бэрримор и шеф-повар Закариан показали, как приготовить питательный завтрак

Это завтрак тостада в греческом стиле, который готовится всего пять минут. Ведущая Дрю Бэрримор говорит, что этот завтрак "невероятный".

Взбив яйца и добавив их на сковороду на среднем огне, Бэрримор выжимает лимонный сок в миску с нарезанными кубиками огурцами, красным луком и авокадо.

Пока яйца продолжают готовиться, следует приправить овощи укропом, петрушкой, солью, перцем и оливковым маслом. Пока Бэрримор во время приготовления завтрака перемешивала овощи, зелень и приправы, Закариан взбивал яйца лопаткой.

Посыпав яичницу черным перцем, все готово к подаче на стол.

Как быстро приготовить питательный завтрак: смотрите видео с Дрю Бэрримор

Используя поджаренную кукурузную тортилью как основу, выложите мягкую яичницу на каждую тортилью, а затем свежие овощи с зеленью. Для яркого и вкусного гарнира Закариан украшает каждую тарелку нарезанной редиской, сыром фета, солью и перцем.

"У нас прекрасный завтрак, прекрасный обед или прекрасный ужин", – говорит шеф-повар.

Яйца – один из лучших источников белка, поскольку они содержат питательные вещества, такие как витамины группы В, которые полезны для сердца, кожи и волос, а также холин, который помогает укрепить мозг и память.

"Это невероятно. Мне так нравится", – сказала Бэрримор после того, как откусила кусочек.