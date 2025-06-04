М'ясо з кактуса і песто з бадилля: футурологи розповіли, якою може бути їжа у 2050 році

Британська харчова футурологиня доктор Моргейн Гей разом із кліматологом доктором Джозефом Пуром провели дослідження, в якому спрогнозували, як зміниться харчування людства в найближчі десятиліття. Вони врахували вплив зміну клімату, дефіцит ресурсів та необхідність сталого виробництва продуктів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на What's The Jam.

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Як може змінитися харчування людей до 2050 року

Однією з головних змін стане поява "розумної" їжі – страв, створених із перероблених відходів, вирощених на тканинах рослин та надрукованих за допомогою 3D-принтерів.

Вже до 2050 року на наших столах можуть з’явитися такі незвичні страви:

рамен із гречки та сорго з грибами та гарбузовим насінням;

"безвідходні" грибні фрикадельки з сорго з сальсою;

смажена локшина з водоростями й веганським м'ясом з кактуса;

паста з песто з морквяного бадилля, нутом і баклажанами;

галета з тефа з салатом із кульбаб і сублімованим сиром.

Як можуть виглядати стави майбутнього / Фото Jam Press

Також, за словами дослідників, дедалі популярнішими стануть міське фермерство, продукти, здатні поглинати парникові гази, а також колективна модель харчування, що передбачає відмову від щотижневих покупок.

Попри технологічні зміни, вчені наголошують на важливості збереження традиції спільної трапези.

ШІ не зможе замінити радість від домашньої їжі в колі близьких,

– переконана доктор Гей.

На думку доктора Пура, кліматичні зміни змусять людство відмовлятися від звичних продуктів на користь поживних, стійких до посухи та спеки культур, таких як водорості, тефф і сорго. Це не лише корисно для здоров’я, а й вкрай важливо для збереження планети.

До слова, вчені визначили 4 продукти, які знижують ризик передчасної смерті. У дослідженні, яке тривало 14 років, взяли участь понад 11 тисяч людей.