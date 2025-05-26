Додайте це у каву, щоб зберегти молодість: новий тренд здорового харчування

Звичайна кава з молоком чи вершками вже не в моді. Тепер, щоб залишатися молодим до неї додають особливий інгредієнт.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на нутриціологиню-натуропатку Джессіку Шанд в коментарі Vogue.

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Що радять додавати в каву для збереження молодості

У світі здорового харчування набирає популярності новий тренд – додавати колаген до ранкової кави. На відміну від попередніх швидкоплинних захоплень, таких як кава з куркумою або буряковим порошком, цей варіант, на думку експертів, дійсно може принести користь організму.

Джессіка Шанд пояснює, що колаген – це основний будівельний білок для всіх тканин тіла, що діє як своєрідний "клей", що з’єднує шкіру, м’язи, кістки, нігті, волосся і навіть стінки кишківника.

Новий тренд у світі здорового харчування – додавання колагену у каву / Фото Unsplash

Шанд часто рекомендує колаген своїм пацієнткам, особливо під час перименопаузи та менопаузи, коли знижується рівень естрогену. У цей період колаген може підтримати здоров’я шкіри та зменшити болі в суглобах і м’язах.

Чи змінює колаген смак кави

За словами Шанд, колаген не має вираженого смаку, тож не впливає на аромат чи смакові якості кави. Єдине, на що варто звернути увагу – це текстура. Залежно від кількості доданого порошку, напій слід добре перемішувати протягом однієї – двох хвилин, щоб запобігти утворенню грудочок.

Чи можна вважати колаген повноцінним джерелом білка

Попри те, що колаген є білком, нутриціологиня не рекомендує розглядати його як повноцінну альтернативу традиційним джерелам білка – таким як м’ясо чи риба. Ці продукти забезпечують організм нежирним білком, тоді як колаген – це концентрат специфічного типу білка, який міститься в сполучних тканинах.

Не варто розглядати колаген як повноцінне джерело білка / Фото Unsplash

Тож, якщо ви уважно контролюєте кількість білка у раціоні, колаген слід сприймати як додаткове джерело, корисне для шкіри, суглобів і м’язів, але не як основу раціону, адже він не містить усіх незамінних амінокислот, необхідних для повноцінного синтезу м’язів.

На що звертати увагу, щоб обрати якісний колаген

Шанд радить звертати увагу на кілька ключових критеріїв. Якщо ви віддаєте перевагу морському колагену, шукайте позначку "чистий гідролізований колаген" – вона свідчить про його відповідальне походження.

У випадку з бичачим колагеном, що є найбільш поширеним, обирайте варіант із маркуванням "вигодований травою". Це допоможе уникнути небажаних добавок, таких як гормони чи антибіотики.

Для прихильників рослинного харчування існує веганський колаген – непогана альтернатива, хоча й не така поживна, як тваринні аналоги. Зазвичай веганський колаген містить рослинні інгредієнти на кшталт вітаміну С, які стимулюють власне вироблення колагену в організмі.

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