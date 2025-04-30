У щоденному раціоні принцеси Кейт є особливий напій, до складу якого входить одна з найкорисніших ягід на планеті – чорниця. Про це пише 24 Канал із посиланням на журнал Ок!.

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Що ще входить у цей напій

Цей смузі не просто смачний, а й справжня антиоксидантна бомба.

На думку вчених, ягоди, зокрема чорниця, малина, ожина й журавлина, багаті на поліфеноли. Ці природні сполуки, які виробляють рослини, можуть істотно впливати на здоров’я: поліпшувати травлення, підтримувати ясність розуму, а також знижувати ризик серцево-судинних захворювань і діабету 2 типу.



До смузі входить чорниця / Фото Pexels

Кейт Міддлтон щоранку та вдень п’є зелений смузі, до якого входять спіруліна, капуста, матча, шпинат, листя ромену, кінза й чорниця. Такий напій не тільки заряджає енергією, а й підтримує організм на клітинному рівні.

Раціон принцеси загалом багатий на антиоксиданти – вона віддає перевагу легким салатам, свіжим фруктам і сезонним продуктам, дотримуючись принципів здорового та збалансованого харчування.

Королева Єлизавета II мала улюблений сніданок, що включав пластівці, тости, чай і печиво, часто подані до ліжка. Вона віддавала перевагу коричневим яйцям і полюбляла смажену камбалу на обід.