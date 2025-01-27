Капучино та кортадо: у чому головна різниця між цими напоями

У світі існує безліч видів кавових напоїв. Вони можуть бути схожими за інгредієнтами, смаком та іншими категоріями, проте все ж це різні напої, зокрема і капучино та кортадо.

Кортадо та капучино відрізняються своїм складом, текстурою і смаковими характеристиками, хоча обидва напої базуються на еспресо та молоці. Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

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Що таке кортадо

Кортадо – це напій з іспанським корінням, що складається з рівних частин еспресо та пареного молока. Завдяки пропорції 1:1 напій має яскравий кавовий смак із легким вершковим відтінком. У ньому немає молочної піни, тому текстура виходить гладкою, але не надто кремовою.



Кортадо – це кавовий напій / Фото Pexels

Чим воно відрізняється від капучино

Капучино, навпаки, має італійське походження і складається з еспресо, пареного молока та молочної піни у співвідношенні 1:1:1. Шар піни створює більш насичену кремову текстуру, яка робить напій легшим за смаком. Завдяки пінці капучино має менш інтенсивний кавовий смак порівняно з кортадо, але він більш збалансований і ніжний.

Кортадо зазвичай подається в маленькій чашці і має менший об’єм, ніж капучино, який, завдяки піні, виглядає більшим. Цей шар піни також дає змогу бариста створювати на ньому кавовий арт, що є неможливим для кортадо. За калорійністю кортадо зазвичай менш калорійний через меншу кількість молока.



Капучино має більший об'єм, ніж кортадо / Фото Pexels

Обидва напої можна адаптувати за допомогою різних видів молока, але їхній смак і текстура залежать від пропорцій та способу приготування.