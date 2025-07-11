Спеція, яку роблять із плодів чагарнику: що це таке, куди її додати та чи росте вона в Україні

У світі існує неймовірно багато різноманітних спецій, які надають стравам смаку. Зокрема, є також спеція, яка росте просто на наших вулицях.

Сумах – це спеція, яку часто використовують у середземноморській та східній кухнях. Про це пише 24 Канал із посиланням на klopotenko.com.

Дивіться також Експерти запропонували альтернативу вареній картоплі: чому варто готувати її інакше

З чого роблять сумах?

Цю спецію отримують із рослини, яка називається "Сумах дубильний". Це чагарник, який досягає 6 метрів у висоту. Цікаво, що в Україні він доволі поширений та зустрічається просто у дворах.



Сумах часто використовують у сумішах сухих спецій / Фото Pexels

Ближче до осені на чагарнику з'являються китиці темно-червоного, майже бордового, кольору. Саме з них і роблять спецію, яку насправді часто використовують у різних рецептах. Плоди обривають із чагарнику, очищають, сушать, подрібнюють та згодом використовують.

У яких стравах використовують сумах?

Сумах має доволі специфічний, майже терпкий смак. Іноді його називають "оцтовим деревом". Час від часу цю спецію використовують, щоб замінити оцет або лимонний сік чи лимонну кислоту.

Також сумах можна часто зустріти у різних сумішах сухих приправ, а також у маринадах та навіть у напоях та десертах. Його смак дозволяє зберігати баланс у солодких стравах та додавати кислинки там, де це потрібно.

До слова, бариста Каспар Кінг радить додавати до кави сіль, щоб нейтралізувати гіркоту та пом'якшити смак напою. Кінг зазначив, що флет вайт та охолоджений капучино набувають популярності, проте їх приготування вимагає вміння для збереження правильного смаку.