Королева Єлизавета ІІ мала улюблений десерт. Про це пише 24 Канал із посиланням на Hello!.

Який був улюблений десерт королеви Єлизавети ІІ?

За спогадами шеф-кухаря, який багато років готував для королеви, вона була гурманкою, проте все-таки надавала перевагу традиційним стравам британської та французької кухні. Це не заважало їй неймовірно сильно любити шоколад.

Тому нескладно здогадатися, що улюбленими у неї були шоколадні десерти, проте і серед них у неї був фаворит. Рецепт вона привезла сама після одного зі своїх візитів до Мельбурга. Там для неї приготували "шоколадну маркізу" і королева залишилась вражена.



Після повернення вона попросила приготувати цю страву, а також включити її до меню, щоб вона могла пригощати гостей.

До слова, королева-консорт Камілла надає перевагу простій страві, що є класикою британської кухні. Загальна вартість цієї страви становить близько 65 гривень, оскільки вона складається з недорогих інгредієнтів. Королева-консорт Камілла зізналася, що надає перевагу класичним та улюбленим сімейним стравам, а не "вибагливим" або "складним" рецептам.

Однією з її улюблених страв є справжня британська класика – квасоля на тості. Камілла зазначила, що їй до вподоби саме простота цієї страви, але квасоля має бути саме марки Heinz.