Королівська родина Великої Британії постійно перебуває в центрі уваги. Зокрема, король Чарльз та всі його публічні виходи та висловлення аж до вподобань у їжі.

Він розповів, які продукти частіше обирає на сніданок, але також любить яйця. Про це пише 24 Канал із посиланням на Hello!.

Чим снідає король Чарльз ІІІ?

Раніше король Великої Британії розповідав, що полюбляє яйця на сніданок. Однак він також може обирати корисніший варіант. Наприклад, вівсянку із фруктами або горіхами. Також до страви можна додати трохи меду.

До слова, раніше розповідали про специфічне правило короля Чарльза стосовно приготування яєць. Він любить, щоб вони були приготовані певним способом, тому завжди просить готувати їх по 6 штук, щоб хоча б два були такі, як він полюбляє.

Крім цього, мають цікаві вподобання і інші члени королівської родини. Покійну королеву Єлизавету ІІ не припиняють обговорювати.



Король Чарльз надає перевагу корисним сніданкам / Фото Pexels

За спогадами шеф-кухаря, який багато років готував для королеви, вона була гурманкою, проте все-таки надавала перевагу традиційним стравам британської та французької кухні. Це не заважало їй неймовірно сильно любити шоколад.

Тому нескладно здогадатися, що улюбленими у неї були шоколадні десерти, проте і серед них у неї був фаворит. Рецепт вона привезла сама після одного зі своїх візитів до Мельбурга. Там для неї приготували "шоколадну маркізу" і королева залишилась вражена.