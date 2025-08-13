Монарші особи Великої Британії мають цікаві вподобання в їжі. Король Чарльз також дотримується специфічних правил.

Справа полягає у тому, що він їсть яйця приготовані особливим чином. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Яких звичок дотримується Чарльз ІІ у їжі?

Королю Великої Британії властиво перетворювати навіть звичні страви на складні та незвичні. Так сталось і з яйцями. До слова, звісно, він не готує їх сам. Це для нього роблять слуги.

Чарльз ІІ кожного разу просить готувати 6 яєць, щоб хоча б 2 з них були придатними до споживання. Безперечно, яйця складно приготувати ідеально, проте якби король їв їх кожного дня, то доводилось би витрачати 42 яйця на тиждень.



Король Чарльз споживає яйця / Фото Pexels

До слова, король Чарльз II щодня п'є напій, що покращує роботу серця, знижує тиск і рівень цукру в крові. Напій містить поліфеноли та фітохімічні речовини, які допомагають знизити холестерин і можуть зменшити ризик серцевих захворювань та інсульту.

Як справжній британець, король Чарльз обожнює чаювання. Його улюблений напій – чай дарджилінг із медом і молоком, який є основною стравою його пізнього сніданку.

Цей чай відомий своїми численними корисними властивостями. Він містить велику кількість рослинних сполук, як-от поліфеноли та фітохімічні речовини, включно з флавоноїдами.