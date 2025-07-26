Вона розповіла про свій улюблений салат, який обожнює з дитинства. Про це пише 24 Канал із посиланням на Eating well.

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Який салат любить Наталі Портман?

Акторка надає перевагу веганському способу життя. Вона розповіла про салат, який готувала ще її мама. Він неймовірно простий, однак збалансований.

Приготувати його зможе кожен. Для цього потрібен огірок, помідор, лимон, оливкова олія та сіль. Всі ці інгредієнти мають свої корисні властивості, тому цей салат також підійти тим, хто дотримується здорового способу життя.

Цей салат також сприяє збереженню молодості. Це можливо за рахунок свіжих компонентів та балансуванню корисних речовин.



Наталі Портман надає перевагу веганській їжі / Фото Pexels

Є також їжа, якої Наталі Портман уникає вже багато років. Серед таких продуктів м'ясо, молоко, яйця, мед та інші. Це пов'язано саме з тим, що вона вже багато років дотримується веганської дієти та відмовилась від продуктів тваринного походження.

До слова, Королева Єлизавета II любила прості бутерброди з джемом, які їла з дитинства під час післяобіднього чаю. Королева завжди пила післяобідній чай, незалежно від місця перебування, навіть на королівській яхті в Австралії.

Серед улюблених страв королеви був також бутерброд з огірком. Але приготування такого сендвіча вимагало чимало зусиль. Він чистив м'якуш огірка картоплечисткою, аж до водянистого насіння, замість масла використовував вершковий сир, додавав до нього свіжу м’яту, після чого накладав огіркові слайси.