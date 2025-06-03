Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fortune.
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Що відомо про дослідження вчених
Аналізуючи харчові моделі жителів "блакитних зон" – регіонів, де живе найбільше довгожителів, – вчені порівняли середземноморську дієту з дієтою "Планетарного здоров’я". Обидві базуються на великій кількості рослинних продуктів, обмеженому споживанні молочних продуктів і мінімальної кількості м’яса.
За результатами дослідження, в якому брали участь понад 11 тисяч людей і яке тривало 14 років, науковці визначили чотири продукти, які найбільше сприяли зниженню смертності та покращенню загального стану здоров’я.
Які продукти знижують смертність:
- Фрукти
Фрукти багаті на вітаміни С і А, антиоксиданти та інші поживні речовини, що зміцнюють імунну систему та зменшують запалення. Дослідники радять вживати від 2 до 5 порцій фруктів щодня.
Потрібно вживати кілька порцій фруктів щодня / Фото Unsplash
- Молочні продукти
Знежирене молоко, йогурт і сир містять багато кальцію, вітаміну D і білка, що особливо важливо для зміцнення кісток, збереження м’язової маси з віком і сприяє ситості.
Вчені радять вживати молочні продукти / Фото Unsplash
- Ненасичені олії
Оливкова та авокадова олії сприяють зниженню рівня холестерину, покращують роботу серця і мозку. У середземноморській дієті вони є головним джерелом жирів.
Ненасичені олії позитивно впливають на здоров'я / Фото Pexels
- Горіхи
Горіхи – джерело корисних жирів, клітковини, білка й омега-3. Вони зміцнюють серце, зменшують запалення й забезпечують тривале відчуття ситості.
Горіхи є багатими на корисні речовини / Фото Unsplash
За словами дослідників, дотримання цих харчових моделей не лише допомагає жити довше, а й зменшує негативний вплив на навколишнє середовище.
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