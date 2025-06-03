Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fortune.

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Що відомо про дослідження вчених

Аналізуючи харчові моделі жителів "блакитних зон" – регіонів, де живе найбільше довгожителів, – вчені порівняли середземноморську дієту з дієтою "Планетарного здоров’я". Обидві базуються на великій кількості рослинних продуктів, обмеженому споживанні молочних продуктів і мінімальної кількості м’яса.

За результатами дослідження, в якому брали участь понад 11 тисяч людей і яке тривало 14 років, науковці визначили чотири продукти, які найбільше сприяли зниженню смертності та покращенню загального стану здоров’я.

Які продукти знижують смертність:

Фрукти

Фрукти багаті на вітаміни С і А, антиоксиданти та інші поживні речовини, що зміцнюють імунну систему та зменшують запалення. Дослідники радять вживати від 2 до 5 порцій фруктів щодня.

Потрібно вживати кілька порцій фруктів щодня / Фото Unsplash

Молочні продукти

Знежирене молоко, йогурт і сир містять багато кальцію, вітаміну D і білка, що особливо важливо для зміцнення кісток, збереження м’язової маси з віком і сприяє ситості.

Вчені радять вживати молочні продукти / Фото Unsplash

Ненасичені олії

Оливкова та авокадова олії сприяють зниженню рівня холестерину, покращують роботу серця і мозку. У середземноморській дієті вони є головним джерелом жирів.

Ненасичені олії позитивно впливають на здоров'я / Фото Pexels

Горіхи

Горіхи – джерело корисних жирів, клітковини, білка й омега-3. Вони зміцнюють серце, зменшують запалення й забезпечують тривале відчуття ситості.

Горіхи є багатими на корисні речовини / Фото Unsplash

За словами дослідників, дотримання цих харчових моделей не лише допомагає жити довше, а й зменшує негативний вплив на навколишнє середовище.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як отримати максимум користі від вживання зеленого чаю. Для цього його найкраще вживати в певний період доби.