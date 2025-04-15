Один з них точно є у вашому холодильнику: вчені назвали 4 продукти, що сприяють довголіттю
- Іспанські дослідники виявили, що споживання деяких продуктів знижує ризик передчасної смерті.
- Дослідження засноване на аналізі харчових звичок жителів "блакитних зон" та тривало 14 років за участю понад 11 тисяч людей.
Іспанські дослідники назвали чотири продукти, які суттєво зменшують ризик передчасної смерті. Дивовижно, але вони доступні кожному, і хоча б один із них точно є у вашому холодильнику.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fortune.
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Що відомо про дослідження вчених
Аналізуючи харчові моделі жителів "блакитних зон" – регіонів, де живе найбільше довгожителів, – вчені порівняли середземноморську дієту з дієтою "Планетарного здоров’я". Обидві базуються на великій кількості рослинних продуктів, обмеженому споживанні молочних продуктів і мінімальної кількості м’яса.
За результатами дослідження, в якому брали участь понад 11 тисяч людей і яке тривало 14 років, науковці визначили чотири продукти, які найбільше сприяли зниженню смертності та покращенню загального стану здоров’я.
Які продукти знижують смертність:
- Фрукти
Фрукти багаті на вітаміни С і А, антиоксиданти та інші поживні речовини, що зміцнюють імунну систему та зменшують запалення. Дослідники радять вживати від 2 до 5 порцій фруктів щодня.
Потрібно вживати кілька порцій фруктів щодня / Фото Unsplash
- Молочні продукти
Знежирене молоко, йогурт і сир містять багато кальцію, вітаміну D і білка, що особливо важливо для зміцнення кісток, збереження м’язової маси з віком і сприяє ситості.
Вчені радять вживати молочні продукти / Фото Unsplash
- Ненасичені олії
Оливкова та авокадова олії сприяють зниженню рівня холестерину, покращують роботу серця і мозку. У середземноморській дієті вони є головним джерелом жирів.
Ненасичені олії позитивно впливають на здоров'я / Фото Pexels
- Горіхи
Горіхи – джерело корисних жирів, клітковини, білка й омега-3. Вони зміцнюють серце, зменшують запалення й забезпечують тривале відчуття ситості.
Горіхи є багатими на корисні речовини / Фото Unsplash
За словами дослідників, дотримання цих харчових моделей не лише допомагає жити довше, а й зменшує негативний вплив на навколишнє середовище.
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