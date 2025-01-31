Ніколи не снідайте цим: тренер назвав продукти, які краще не вживати зранку

Сніданок – найважливіший прийом їжі, який задає тон всьому дню. Важливо відповідально обирати, що саме з'їсти зранку.

Сніданок має бути не тільки смачним, а й збалансованим, адже багато традиційних ранкових страв не приносять користі. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис тренера Юрія Попка.

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Чим краще снідати

Дієтологи радять уникати швидких вуглеводів, таких як каша на молоці з варенням або медом, білий хліб із маслом чи ковбасою, а також магазинні граноли, кукурудзяні пластівці та круасани. Ці продукти швидко підвищують рівень цукру в крові та викликають відчуття голоду вже за годину.

Щоб зробити сніданок здоровим, важливо дотримуватися балансу білків, жирів, клітковини та складних вуглеводів. До каші варто додавати яйце, овочі та ложку якісної олії. Альтернативою можуть бути кисломолочний сир, хумус або протеїнові добавки. Для корисних жирів підійдуть несмажені горіхи, насіння льону чи чіа, а також рослинне молоко. Джерелами клітковини є овочі та ягоди, які містять менше цукру, ніж фрукти.



Обирати сніданок потрібно відповідально / Фото Pexels

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Якщо хочеться бутербродів, варто обирати цільнозерновий хліб і доповнювати його зеленню, яйцем пашот або шматочком запеченої риби чи м’яса. Щодо напоїв, фреші та соки містять багато цукру, тому краще віддати перевагу смузі на основі овочів та ягід.