Шкірку від авокадо садівники іноді використовують як природне добриво. Про це пише 24 Канал із посиланням на Onet.

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Як її використовують

Замість того, щоб викидати залишки після приготування гуакамоле, шкірку варто подрібнити і змішати з ґрунтом. Вона багата на калій, магній і фосфор, що позитивно впливає на ріст зелених культур. До того ж її додавання покращує структуру ґрунту.

Також шкірка авокадо ефективна в компостуванні – хоч і розкладається повільно, завдяки цьому довше зберігає поживні речовини. Головне – ретельно її подрібнити перед додаванням до компосту.



Шкірку від авокадо також можна використати / Фото Pexels

Такий підхід – не лише корисний для саду, а й сприяє екологічному способу життя.

Експертка Кетрін Тейлор радить додавати сіль на авокадо, щоб покращити його смак і текстуру. Вона рекомендує використовувати цілий зерновий хліб і розминати авокадо перед нанесенням на тост для кращого контролю текстури.