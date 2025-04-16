Не викидайте шкірку від авокадо: як її можна використати

Авокадо останнім часом стало дуже популярним продуктом. Цікаво, що навіть його шкірку можна використати.

Шкірку від авокадо садівники іноді використовують як природне добриво. Про це пише 24 Канал із посиланням на Onet.

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Як її використовують

Замість того, щоб викидати залишки після приготування гуакамоле, шкірку варто подрібнити і змішати з ґрунтом. Вона багата на калій, магній і фосфор, що позитивно впливає на ріст зелених культур. До того ж її додавання покращує структуру ґрунту.

Також шкірка авокадо ефективна в компостуванні – хоч і розкладається повільно, завдяки цьому довше зберігає поживні речовини. Головне – ретельно її подрібнити перед додаванням до компосту.



Шкірку від авокадо також можна використати / Фото Pexels

Такий підхід – не лише корисний для саду, а й сприяє екологічному способу життя.

Експертка Кетрін Тейлор радить додавати сіль на авокадо, щоб покращити його смак і текстуру. Вона рекомендує використовувати цілий зерновий хліб і розминати авокадо перед нанесенням на тост для кращого контролю текстури.