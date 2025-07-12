Це не 2 літри: скільки людині потрібно пити води за день та від чого це залежить

Водний баланс дуже важливий для функціонування людського організму. Потрібно пити достатню кількість води, однак забагато рідини теж може шкодити.

Правильно про "8 стаканів води вдень" не є універсальним, варто орієнтуватись на свої потреби. Про це пише 24 Канал із посиланням на Very well health.

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Скільки води потрібно пити за день?

Потреба організму у воді залежить від багатьох чинників. Зокрема, від віку, статі, активності та харчування людини. Наприклад, немовлятам, яким ще не виповнилось пів року, не радять давати воду взагалі.

Натомість дітям варто вживати до 5 склянок води.

Зверніть увагу! Звична думка, що людині потрібно 2 літри води за день – теж насправді не є універсальною. Вчені оцінюють потребу людини у воді у 15,5 склянок для чоловіків та у 11,5 склянок – для жінок. Це від 2,7 літра до 3,7 літра. Мовиться про всю воду, яку споживає людина.

Також потреба у воді залежить від активності, адже під час занять спортом люди витрачають саме воду. Крім цього, варто враховувати клімат, у якому ви живете, адже у спеку споживання води буде більшим.



Вода дуже важлива для організму / Фото Pexels

Однак потрібно бути уважними та не випити забагато води. Це не дуже небезпечно для дорослих, однак для тих, у кого є захворювання нирок, це може стати проблемою, адже надмірне споживання води ускладнює її виведення.

До слова, кава також входить до водного балансу. Бариста Каспар Кінг радить додавати до кави сіль, щоб нейтралізувати гіркоту та пом'якшити смак напою. Кінг зазначив, що флет вайт та охолоджений капучино набувають популярності, проте їх приготування вимагає вміння для збереження правильного смаку.