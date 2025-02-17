Протягом останніх кількох десятиліть точилося багато суперечок про те, чи сприяють яйця підвищеному рівню холестерину і підвищеному ризику серцево-судинних захворювань через вміст у них холестерину в раціоні. Завдяки багаторічному дослідженню ці побоювання були виключені, пише 24 Канал з посиланням на Medical News Today.

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Вчені спростували застереження щодо споживання яєць

Вчені проаналізували дані близько 6300 учасників дослідження "Ранчо Бернардо" протягом 1972 і 1974 років. Протягом цього періоду учасників запитували, скільки яєць вони з'їдають щотижня.

Приблизно 1 600 та 1 400 учасників, відповідно, знову запитали про споживання яєць під час наступних візитів між 1988 – 1991 та 1992 – 1996 роками.

У 2021 році опитування було надіслано учасникам, які залишилися в живих. З них 710 учасників відповіли, надавши інформацію про своє споживання яєць та бар'єри, які можуть обмежувати їх споживання.



Чи шкодять яйця здоров'ю / Фото istock

"Дані дослідження "Ранчо Бернардо" надали нам безпрецедентну можливість вивчити тенденції споживання яєць за 48 років", – розповіла Донна Кріц-Сілверстайн, докторка медичних наук, професорка кафедри сімейної медицини та громадського здоров'я Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США).

Проаналізувавши дані, Кріц-Сілверстайн та її команда виявили, що якщо у 1972 – 1974 роках учасники повідомляли про споживання 3,6 яєць на тиждень, то у 1988-1991 роках ця кількість знизилася до 1,8 на тиждень, а у 1992 – 1996 роках – приблизно до тієї ж самої кількості.

"Рекомендації щодо обмеження споживання яєць і холестерину в раціоні вперше запропонувала Американська асоціація серця у 1968 році. У той час вважалося, що харчовий холестерин (який міститься в яйцях) може підвищувати рівень холестерину в плазмі крові. Лише у 2015-му, після проведення великої кількості досліджень, від цих рекомендацій відмовилися", – зауважила Донна Кріц-Сілверстайн.



Як яйця впливають на здоров'я / Фото istock

Аналізуючи показники споживання яєць у 2021 році, дослідники виявили, що середня кількість яєць, яку споживають на тиждень, зросла до 3,4, що є аналогічним показником 1972 – 74 років. За даними 2021 року, вчені виявили, що 22,1% опитаних повідомили, що обмежують споживання яєць.

"Більшість вказали, що обмежили споживання яєць, оскільки вважали, що це корисніше для здоров'я, через високий вміст холестерину в яйцях, або за рекомендацією лікаря через власний високий рівень холестерину (в плазмі). Це застарілі дієтичні обмеження", – каже фахівчиня.

Ю-Мінг Ні, доктор медичних наук, кардіолог в Інституті серця і судин Memorial Care (Каліфорнія, США), рекомендує вживати не більше семи яєць на тиждень.

"В одному яйці міститься 70% добової норми холестерину, тому раджу не перестаратися. Водночас яєчні білки не мають однакової кількості холестерину, тому це оптимальна кількість", – зазначив лікар.

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