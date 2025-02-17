Вчені дослідили, скільки яєць можна їсти: якою є тижнева норма

Для багатьох людей яйце вважається майже ідеальним продуктом харчування завдяки всім поживним речовинам. Нове дослідження свідчить, що насправді яйця не шкодять здоров'ю, попри вміст холестерину.

Протягом останніх кількох десятиліть точилося багато суперечок про те, чи сприяють яйця підвищеному рівню холестерину і підвищеному ризику серцево-судинних захворювань через вміст у них холестерину в раціоні. Завдяки багаторічному дослідженню ці побоювання були виключені, пише 24 Канал з посиланням на Medical News Today.

Дивіться також Вчені дослідили, скільки часу потрібно варити яйця: відповідь вас здивує

Вчені спростували застереження щодо споживання яєць

Вчені проаналізували дані близько 6300 учасників дослідження "Ранчо Бернардо" протягом 1972 і 1974 років. Протягом цього періоду учасників запитували, скільки яєць вони з'їдають щотижня.

Приблизно 1 600 та 1 400 учасників, відповідно, знову запитали про споживання яєць під час наступних візитів між 1988 – 1991 та 1992 – 1996 роками.

У 2021 році опитування було надіслано учасникам, які залишилися в живих. З них 710 учасників відповіли, надавши інформацію про своє споживання яєць та бар'єри, які можуть обмежувати їх споживання.



Чи шкодять яйця здоров'ю / Фото istock

"Дані дослідження "Ранчо Бернардо" надали нам безпрецедентну можливість вивчити тенденції споживання яєць за 48 років", – розповіла Донна Кріц-Сілверстайн, докторка медичних наук, професорка кафедри сімейної медицини та громадського здоров'я Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США).

Проаналізувавши дані, Кріц-Сілверстайн та її команда виявили, що якщо у 1972 – 1974 роках учасники повідомляли про споживання 3,6 яєць на тиждень, то у 1988-1991 роках ця кількість знизилася до 1,8 на тиждень, а у 1992 – 1996 роках – приблизно до тієї ж самої кількості.

"Рекомендації щодо обмеження споживання яєць і холестерину в раціоні вперше запропонувала Американська асоціація серця у 1968 році. У той час вважалося, що харчовий холестерин (який міститься в яйцях) може підвищувати рівень холестерину в плазмі крові. Лише у 2015-му, після проведення великої кількості досліджень, від цих рекомендацій відмовилися", – зауважила Донна Кріц-Сілверстайн.



Як яйця впливають на здоров'я / Фото istock

Аналізуючи показники споживання яєць у 2021 році, дослідники виявили, що середня кількість яєць, яку споживають на тиждень, зросла до 3,4, що є аналогічним показником 1972 – 74 років. За даними 2021 року, вчені виявили, що 22,1% опитаних повідомили, що обмежують споживання яєць.

"Більшість вказали, що обмежили споживання яєць, оскільки вважали, що це корисніше для здоров'я, через високий вміст холестерину в яйцях, або за рекомендацією лікаря через власний високий рівень холестерину (в плазмі). Це застарілі дієтичні обмеження", – каже фахівчиня.

Ю-Мінг Ні, доктор медичних наук, кардіолог в Інституті серця і судин Memorial Care (Каліфорнія, США), рекомендує вживати не більше семи яєць на тиждень.

"В одному яйці міститься 70% добової норми холестерину, тому раджу не перестаратися. Водночас яєчні білки не мають однакової кількості холестерину, тому це оптимальна кількість", – зазначив лікар.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях у сфері медицини, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.