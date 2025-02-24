Дрю Беррімор показала, як смачно приготувати яєчню на сніданок: цей рецепт змінить ваше життя

Щоранку важливо приділяти увагу здоровому сніданку для того, щоб залишатися ситим та сповненим енергії протягом усього дня. І це може бути легко з простими інгредієнтами.

В одному з епізодів "Шоу Дрю Беррімор" шеф-кухар Джеффрі Закаріан поділився одним зі своїх улюблених рецептів швидкого та поживного сніданку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Eating Well.

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Дрю Беррімор і шеф-кухар Закаріан показали, як приготувати поживний сніданок

Це сніданок тостада у грецькому стилі, який готується всього п'ять хвилин. Ведуча Дрю Беррімор каже, що цей сніданок "неймовірний".

Збивши яйця і додавши їх на сковороду на середньому вогні, Беррімор вичавлює лимонний сік у миску з нарізаними кубиками огірками, червоною цибулею та авокадо.

Поки яйця продовжують готуватися, слід приправити овочі кропом, петрушкою, сіллю, перцем і оливковою олією. Поки Беррімор під час приготування сніданку перемішувала овочі, зелень і приправи, Закаріан збивав яйця лопаткою.

Посипавши яєчню чорним перцем, все готово до подачі на стіл.

Як швидко приготувати поживний сніданок: дивіться відео з Дрю Беррімор

Використовуючи підсмажену кукурудзяну тортилью як основу, викладіть м'яку яєчню на кожну тортилью, а потім свіжі овочі із зеленню. Для яскравого та смачного гарніру Закаріан прикрашає кожну тарілку нарізаною редискою, сиром фета, сіллю та перцем.

"У нас прекрасний сніданок, прекрасний обід або прекрасна вечеря", – каже шеф-кухар.

Яйця – одне з найкращих джерел білка, оскільки вони містять поживні речовини, такі як вітаміни групи В, які корисні для серця, шкіри та волосся, а також холін, який допомагає зміцнити мозок і пам'ять.

"Це неймовірно. Мені так подобається", – сказала Беррімор після того, як відкусила шматочок.