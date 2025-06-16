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16 червня, 12:37
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Зможе приготувати кожна: "Холостяк" Тарас Цимбалюк назвав свої найулюбленіші сніданки

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Тарас Цимбалюк, герой проєкту "Холостяк", поділився своїми улюбленими сніданками.
  • Ці страви є прикладом збалансованого харчування, що поєднує в собі користь та смак, забезпечуючи організм білками, кальцієм, вітамінами, повільними вуглеводами та омега-3.

Новий герой романтичного проєкту "Холостяк" Тарас Цимбалюк поділився секретами свого ранкового раціону. Актор ретельно стежить за фігурою та здоров’ям, тож обирає для себе лише поживні й корисні страви.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний акаунт "Холостяк" в Instagram

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Якими є улюблені сніданки Цимбалюка

Команда романтичного шоу продовжує знайомити глядачів із Тарасом Цимбалюком. Цього разу – через його гастровподобання.

Тарас Цимбалюк / Фото СТБ

Актор, який пильно слідкує за своїм здоров’ям і фігурою, обирає корисні та поживні страви на початок дня.

До списку його найулюбленіших сніданків Цимбалюка увійшли:

  • домашній сир зі сметаною та фруктами;
  • вівсянка;
  • яєчня з лососем та авокадо.

Улюблені сніданки Цимбалюка / Скриншот

За словами дієтологів, такі сніданки є прикладом збалансованого харчування, яке поєднує користь та смак. Домашній сир зі сметаною і фруктами забезпечує організм білком і кальцієм, а також додає вітаміни завдяки ягодам чи фруктам.

Вівсянка є чудовим джерелом повільних вуглеводів і клітковини, що дарує тривале відчуття ситості.

Яєчня з лососем та авокадо – це справжній "сніданок чемпіонів", який містить корисні жири та омега-3, необхідні для здоров’я серця й мозку.

Такий вибір страв показує, що Тарас дбає про своє здоров’я, не жертвуючи при цьому гастрономічним задоволенням.