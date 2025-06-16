Зможе приготувати кожна: "Холостяк" Тарас Цимбалюк назвав свої найулюбленіші сніданки

Новий герой романтичного проєкту "Холостяк" Тарас Цимбалюк поділився секретами свого ранкового раціону. Актор ретельно стежить за фігурою та здоров’ям, тож обирає для себе лише поживні й корисні страви.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний акаунт "Холостяк" в Instagram.

Дивіться також Їжа, яка здивувала мільярдера: що Білл Гейтс додає у свій раціон щодня

Якими є улюблені сніданки Цимбалюка

Команда романтичного шоу продовжує знайомити глядачів із Тарасом Цимбалюком. Цього разу – через його гастровподобання.

Тарас Цимбалюк / Фото СТБ

Актор, який пильно слідкує за своїм здоров’ям і фігурою, обирає корисні та поживні страви на початок дня.

До списку його найулюбленіших сніданків Цимбалюка увійшли:

домашній сир зі сметаною та фруктами;

вівсянка;

яєчня з лососем та авокадо.

Улюблені сніданки Цимбалюка / Скриншот

За словами дієтологів, такі сніданки є прикладом збалансованого харчування, яке поєднує користь та смак. Домашній сир зі сметаною і фруктами забезпечує організм білком і кальцієм, а також додає вітаміни завдяки ягодам чи фруктам.

Вівсянка є чудовим джерелом повільних вуглеводів і клітковини, що дарує тривале відчуття ситості.

Яєчня з лососем та авокадо – це справжній "сніданок чемпіонів", який містить корисні жири та омега-3, необхідні для здоров’я серця й мозку.

Такий вибір страв показує, що Тарас дбає про своє здоров’я, не жертвуючи при цьому гастрономічним задоволенням.