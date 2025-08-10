Повідомляє 24 Канал з посиланням на гастрономічного гіда TasteAtlas.

Які українські страви увійшли до світового рейтингу кращих каш?

Українська кухня продовжує завойовувати визнання у світових рейтингах. Одразу дві національні страви – банош та коливо – потрапили до переліку найкращих каш світу.

Найкращі каші світу / Фото з Instagram-сторінки TasteAtlas

Банош отримав почесне 5 місце, випередивши десятки популярних страв з різних куточків планети.

Традиційно його готували на відкритому вогні в Карпатах із кукурудзяного борошна, сметани та бринзи. Колись ця страва була притаманною лише для гуцулів і вважалася суто чоловічою.

Сьогодні ж банош – невіддільна частина української кухні, яку можна скуштувати по всій країні, найчастіше зі шкварками, грибами та бринзою.

Банош / Фото GettyImages

Водночас коливо – традиційна обрядова страва з пшениці або рису з медом і маком – посіло 30 місце у світовому рейтингу.

До його складу можуть входити варена пшениця, мед, цукор, кунжут, волоські горіхи, родзинки, аніс, мигдаль чи зерна граната. За православними традиціями цю кашу готують на Різдво, поминальні обіди, під час посту та на свята, адже вона символізує смерть і воскресіння.

Коливо / Фото GettyImages

Зазвичай коливо подають із цукровою пудрою, а під час богослужінь у нього встановлюють запалену свічку, яку гасять після завершення служби.

