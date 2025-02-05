Учасники тренду показують моменти, коли їх щось дратує на роботі під час спілкування з людьми, але відкрито висловити емоції вони не можуть. Користувачі впізнають у них себе та жартують в коментарях, що така "гімнастика" давно стала частиною їхнього щоденного робочого ритуалу.

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Що відомо про новий тренд у TikTok

Новий вірусний тренд у TikTok ідеально передає емоції людей, які змушені стримувати роздратування на роботі.

Формат відео дуже простий:

автор веде ввічливий діалог із колегою, начальником чи клієнтом;

як тільки момент стає особливо абсурдним або напруженим, людина повертається спиною та закочує очі.

Найбільше цей тренд популяризували працівники зі сфер, де потрібно регулярно комунікувати з людьми.

Тренд "не забувай робити гімнастику для очей": дивіться відео

Глядачі в коментарях жартують, що ця "гімнастика" вже давно є частиною їхньої професійної діяльності.

Приклади коментарів:

"у мене вже біцуха на очах";

"я теж так роблю";

"я роблю це мінімум 10 разів на день";

"той випадок коли пропрацювала в ЦНАП 5 років".

Тренд став вірусним, адже кожному із нас знайома ситуація, коли доводилося приховувати своє невдоволення або роздратування під час роботи.