"Не забувай робити гімнастику для очей": TikTok розриває новий тренд про офісні реалії
- У TikTok популярний новий тренд із фразою "Не забувай робити гімнастику для очей", що сатирично зображає робочі будні.
- Тренд демонструє моменти, коли працівники стримують роздратування на роботі, і популярний серед тих, хто часто спілкується з людьми.
У TikTok набирає популярності новий вірусний тренд із фразою "Не забувай робити гімнастику для очей". Його суть у сатиричному зображенні робочих буднів.
Учасники тренду показують моменти, коли їх щось дратує на роботі під час спілкування з людьми, але відкрито висловити емоції вони не можуть. Користувачі впізнають у них себе та жартують в коментарях, що така "гімнастика" давно стала частиною їхнього щоденного робочого ритуалу.
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Що відомо про новий тренд у TikTok
Новий вірусний тренд у TikTok ідеально передає емоції людей, які змушені стримувати роздратування на роботі.
Формат відео дуже простий:
- автор веде ввічливий діалог із колегою, начальником чи клієнтом;
- як тільки момент стає особливо абсурдним або напруженим, людина повертається спиною та закочує очі.
Найбільше цей тренд популяризували працівники зі сфер, де потрібно регулярно комунікувати з людьми.
Тренд "не забувай робити гімнастику для очей": дивіться відео
Глядачі в коментарях жартують, що ця "гімнастика" вже давно є частиною їхньої професійної діяльності.
Приклади коментарів:
- "у мене вже біцуха на очах";
- "я теж так роблю";
- "я роблю це мінімум 10 разів на день";
- "той випадок коли пропрацювала в ЦНАП 5 років".
Тренд став вірусним, адже кожному із нас знайома ситуація, коли доводилося приховувати своє невдоволення або роздратування під час роботи.