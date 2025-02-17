Повідомляє 24 Канал з посиланням на Тома Голланда в інтерв'ю журналу Men’s Health.

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Як Голланд підтримує себе у формі

Том Голланд розповів, що головним принципом для підтримки форми та здоров’я для нього є особлива увага до дієти.

Моя філософія щодо харчування полягає в тому, що дієта набагато важливіша за тренування в залі. Я б сказав, що для досягнення результатів 80% залежить від харчування і лише 20% – від фітнесу. Я намагаюся дотримуватися здорового харчування. Через постійні подорожі мені складно увійти в режим приготування їжі вдома, але правильне харчування є важливою частиною підтримання форми,

– розповів актор.

Цікаво, що Голланд надає перевагу рослинній їжі, і в цьому йому допомагає дівчина-вегетаріанка, відома акторка Зендея. Щодня він включає у свій раціон багато овочів і фруктів, хоча так було не завжди.

Раніше, коли він жив і працював разом із братом, їхнє харчування залишало бажати кращого, але згодом вони вирішили змінити це.

Том Голланд / Фото з Instagram

Що входить у раціон Голланда

Перший прийом їжі Голланда зазвичай складається з миски вівсянки з великою кількістю фруктів та горіхів, а також протеїнового коктейлю. Це дозволяє йому швидко розпочати день без зайвих зусиль на приготування складних страв.

Це чудово налаштовує мене на продуктивний день,

– зазначає зірка.

Якщо Голланд не перебуває в періоді набору маси, він зазвичай пропускає обід. Цікаво, що вечеряє він часто у компанії свого брата, талановитого шеф-кухаря.

Ближче до вечора актор навідується до свого брата Сема і насолоджується стравами, які той приготував – від ароматних булочок бао до традиційної смаженої курки по-індійськи. За словами актора, такі чітміли йдуть йому лише на користь, адже якщо він не тренується і мало їсть, то починає швидко втрачати вагу.

Серед улюблених страв Голланда – подвійний бургер з цибулею In-N-Out, а з вуглеводів він найбільше полюбляє картоплю.

"Я люблю її у будь-якому вигляді, навіть у сирому. Це, мабуть, через мої ірландські корені", – зізнається актор.

Том Голланд розповів про свій раціон / Фото з Instagram

Яке харчування було найважчим для актора

Окрім цього, Голланд приймає добавки відповідно до своїх фітнес-цілей, зокрема креатин та протеїн. Втім, актор зізнається, що йому доводилося стикатися з серйозними викликами у харчуванні та тренуваннях.

Найскладнішим моментом у плані дієти для ролі було схуднення для фільму Cherry. Я скоротив споживання до менш ніж 500 калорій на день і тренувався як божевільний, швидко втрачаючи вагу. Я повторив це для серіалу Crowded Room, але тепер вирішив, що більше ніколи так не робитиму, адже це може мати серйозні наслідки для здоров’я,

– поділився Голланд.

Зауважимо, що актор також любить складати свій раціон з різник макроелементів. З білкових продуктів його фаворитами є тріска та курка.

Тріску він просто запікає у фользі з додаванням перцю чилі, лимона і часнику, а курку готує різними способами – смажить, запікає або тушкує.