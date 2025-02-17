Повідомляє 24 Канал з посиланням на Тома Голланда в інтерв'ю журналу Men’s Health.
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Як Голланд підтримує себе у формі
Том Голланд розповів, що головним принципом для підтримки форми та здоров’я для нього є особлива увага до дієти.
Моя філософія щодо харчування полягає в тому, що дієта набагато важливіша за тренування в залі. Я б сказав, що для досягнення результатів 80% залежить від харчування і лише 20% – від фітнесу. Я намагаюся дотримуватися здорового харчування. Через постійні подорожі мені складно увійти в режим приготування їжі вдома, але правильне харчування є важливою частиною підтримання форми,
– розповів актор.
Цікаво, що Голланд надає перевагу рослинній їжі, і в цьому йому допомагає дівчина-вегетаріанка, відома акторка Зендея. Щодня він включає у свій раціон багато овочів і фруктів, хоча так було не завжди.
Раніше, коли він жив і працював разом із братом, їхнє харчування залишало бажати кращого, але згодом вони вирішили змінити це.
Том Голланд / Фото з Instagram
Що входить у раціон Голланда
Перший прийом їжі Голланда зазвичай складається з миски вівсянки з великою кількістю фруктів та горіхів, а також протеїнового коктейлю. Це дозволяє йому швидко розпочати день без зайвих зусиль на приготування складних страв.
Це чудово налаштовує мене на продуктивний день,
– зазначає зірка.
Якщо Голланд не перебуває в періоді набору маси, він зазвичай пропускає обід. Цікаво, що вечеряє він часто у компанії свого брата, талановитого шеф-кухаря.
Ближче до вечора актор навідується до свого брата Сема і насолоджується стравами, які той приготував – від ароматних булочок бао до традиційної смаженої курки по-індійськи. За словами актора, такі чітміли йдуть йому лише на користь, адже якщо він не тренується і мало їсть, то починає швидко втрачати вагу.
Серед улюблених страв Голланда – подвійний бургер з цибулею In-N-Out, а з вуглеводів він найбільше полюбляє картоплю.
"Я люблю її у будь-якому вигляді, навіть у сирому. Це, мабуть, через мої ірландські корені", – зізнається актор.
Том Голланд розповів про свій раціон / Фото з Instagram
Яке харчування було найважчим для актора
Окрім цього, Голланд приймає добавки відповідно до своїх фітнес-цілей, зокрема креатин та протеїн. Втім, актор зізнається, що йому доводилося стикатися з серйозними викликами у харчуванні та тренуваннях.
Найскладнішим моментом у плані дієти для ролі було схуднення для фільму Cherry. Я скоротив споживання до менш ніж 500 калорій на день і тренувався як божевільний, швидко втрачаючи вагу. Я повторив це для серіалу Crowded Room, але тепер вирішив, що більше ніколи так не робитиму, адже це може мати серйозні наслідки для здоров’я,
– поділився Голланд.
Зауважимо, що актор також любить складати свій раціон з різник макроелементів. З білкових продуктів його фаворитами є тріска та курка.
Тріску він просто запікає у фользі з додаванням перцю чилі, лимона і часнику, а курку готує різними способами – смажить, запікає або тушкує.