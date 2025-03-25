Швидко, смачно та незвично: простий рецепт сирно-цибулевих чипсів

Цибуля – це такий продукт, який зазвичай або не терпіти не можуть, або люблять. Однак її теж можна приготувати незвичним способом.

У мережі показали рецепт цибулевих чипсів. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео в ТікТок.

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Як це зробити

Спершу потрібно натерти твердий сир та викласти його на форму для запікання, яку перед тим потрібно застелити пергаментом.

Потім потрібно порізати почищену цибулю кільцями та викласти її зверху на сир. Далі додати спеції за смаком. Варто обирати ті, які до вподоби індивідуально. Після цього потрібно викласти ще шар сиру зверху, щоб чипси мали насичений смак.

Наступним етапом потрібно поставити страву запікатись у духовку. Детальніше – розповідають на відео. Така страва стане чудовою закускою та гарно доповнить будь-який вечір.

Як приготувати сирні цибулеві чипси: дивіться відео