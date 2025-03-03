Простим і геніальним рецептом поділилася кулінарна блогерка Стелла Дрівас, пише 24 Канал. Приготовані лише з двох основних продуктів – нарізаної цибулі та сиру пармезан – ці чипси виходять напрочуд смачними і вимагають зовсім небагато зусиль.

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Як приготувати цибулеві кільця

Список інгредієнтів короткий і приємний. Для початку вам знадобиться цибуля, нарізана дуже тонкими кільцями, і подрібнений сир пармезан. Далі все швидко змішується.

На деко, застелене пергаментом, викладіть пармезан, а зверху на нього – один шар цибулевих кілець. Збризніть оливковою олією та спеціями, які ви любите.

Поставте деко з цибулею в духовку і запікайте до золотистого кольору та хрусткої скоринки. Не встигнете й оком моргнути, як ви вже будете ласувати хрусткими, золотистими цибулевими чипсами.

Як приготувати цибулеві кільця: дивіться відео

Якщо ви ще не спробували вірусні цибулеві кільця з TikTok, то саме час відповісти на цей заклик.