Простим і геніальним рецептом поділилася кулінарна блогерка Стелла Дрівас, пише 24 Канал. Приготовані лише з двох основних продуктів – нарізаної цибулі та сиру пармезан – ці чипси виходять напрочуд смачними і вимагають зовсім небагато зусиль.
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Як приготувати цибулеві кільця
Список інгредієнтів короткий і приємний. Для початку вам знадобиться цибуля, нарізана дуже тонкими кільцями, і подрібнений сир пармезан. Далі все швидко змішується.
На деко, застелене пергаментом, викладіть пармезан, а зверху на нього – один шар цибулевих кілець. Збризніть оливковою олією та спеціями, які ви любите.
Поставте деко з цибулею в духовку і запікайте до золотистого кольору та хрусткої скоринки. Не встигнете й оком моргнути, як ви вже будете ласувати хрусткими, золотистими цибулевими чипсами.
Як приготувати цибулеві кільця: дивіться відео
Якщо ви ще не спробували вірусні цибулеві кільця з TikTok, то саме час відповісти на цей заклик.