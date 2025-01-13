Ви б ніколи не здогадались, для чого у твердий сир вставляють цифри
- Пластикові цифри у твердому сирі вказують дату виготовлення та номер оператора-сировара для відстеження якості продукту.
- Ці цифри не є терміном придатності, а інформують про початок дозрівання сиру.
- Таке маркування використовується рідше через сучасні етикетки, але має історичне значення.
У твердих сирах часто можна побачити сині фігурки цифр. Їхнє призначення може здивувати.
Маленькі пластикові цифри, які іноді трапляються у твердому сирі, мають практичне значення і використовуються як маркування. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТСН.
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Що вони означають
Їх вкладають в сирну головку ще на етапі дозрівання. Ці цифри вказують дату виготовлення у форматі число/місяць, а також номер оператора-сировара, відповідального за виробництво. Це дозволяє відстежувати партію продукту у разі виникнення проблем із якістю, наприклад, якщо сир виявиться зіпсованим чи дефектним.
Ці цифри визначають початок процесу дозрівання сиру, але не слід плутати їх із терміном придатності. У кожного сорту сиру дозрівання триває різний період, тому пластикові цифри лише інформують про дату, коли продукт почав свій шлях до готовності.
У сирі можна знайти фігурки цифр / Pexels
Сьогодні таке маркування зустрічається рідше через сучасні етикетки, але воно залишається важливою частиною історії сирного виробництва.