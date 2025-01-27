Цільнозерновий хліб часто вважається кориснішим за білий завдяки високому вмісту клітковини та поживних речовин, проте остаточний вибір залежить від ваших індивідуальних потреб і дієтичних цілей. Сертифікований лікар Сохаїб Імтіаз, фахівець із громадського здоров’я, у своєму огляді для Very well Health пояснив ключові відмінності між цими видами хліба, передає 24 Канал.

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Основні відмінності

Інгредієнти

Цільнозерновий хліб виготовляється з борошна, що містить усі частини зерна: висівки, зародок і ендосперм. Завдяки цьому він зберігає більшу кількість поживних речовин та клітковини.

Білий хліб, навпаки, виробляють із рафінованого борошна, з якого під час обробки видаляють висівки та зародок, залишаючи лише крохмалистий ендосперм. Хоча білий хліб часто збагачують вітамінами та мінералами, у ньому відсутні природні поживні речовини, характерні для цільнозернового хліба.

Клітковина

Цільнозерновий хліб є чудовим джерелом харчових волокон. Одна скибочка містить 2 – 4 грами клітковини, що сприяє швидкому насиченню, підтримує стабільний рівень цукру в крові та допомагає травленню. Білий хліб має значно нижчий вміст клітковини – менше 1 грама на скибочку.



Білий та цільнозерновий хліб роблять з різних інгредієнтів / Pexels

Протеїн

Цільнозерновий хліб містить більше білка – приблизно 5 грамів на скибочку, порівняно з 2–3 грамами у білому хлібі. Білок сприяє відновленню м’язів, підтримує здоров’я кісток і забезпечує тривале відчуття ситості.

Цукор у крові

Білий хліб має високий глікемічний індекс (ГІ), що може призвести до швидких стрибків рівня цукру в крові. Натомість цільнозерновий хліб із нижчим ГІ забезпечує стабільніше постачання енергії, що особливо важливо для людей із діабетом або тих, хто прагне підтримувати стабільний рівень енергії протягом дня.



Скибочки хліба / Pexels

Калорійність

Цільнозерновий хліб зазвичай містить близько 80 калорій або більше на скибочку, тоді як білий хліб — трохи менше. Вищий вміст клітковини та поживних речовин у цільнозерновому хлібі компенсує цю незначну різницю в калорійності.

Цільнозерновий хліб забезпечує організм клітковиною, вітамінами та мінералами, які сприяють здоров’ю травної системи, покращують енергетичний баланс і допомагають уникнути стрибків цукру в крові. Завдяки цим перевагам він є кращим вибором для тих, хто прагне додати в раціон більше корисних поживних речовин.