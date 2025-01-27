Цільнозерновий чи білий хліб: експерт пояснив, який має більше користі

Існує безліч видів хліба, який можна обрати на свій смак. Зокрема, білий хліб або цілозерновий.

Цільнозерновий хліб часто вважається кориснішим за білий завдяки високому вмісту клітковини та поживних речовин, проте остаточний вибір залежить від ваших індивідуальних потреб і дієтичних цілей. Сертифікований лікар Сохаїб Імтіаз, фахівець із громадського здоров’я, у своєму огляді для Very well Health пояснив ключові відмінності між цими видами хліба, передає 24 Канал.

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Основні відмінності

Інгредієнти

Цільнозерновий хліб виготовляється з борошна, що містить усі частини зерна: висівки, зародок і ендосперм. Завдяки цьому він зберігає більшу кількість поживних речовин та клітковини.

Білий хліб, навпаки, виробляють із рафінованого борошна, з якого під час обробки видаляють висівки та зародок, залишаючи лише крохмалистий ендосперм. Хоча білий хліб часто збагачують вітамінами та мінералами, у ньому відсутні природні поживні речовини, характерні для цільнозернового хліба.

Клітковина

Цільнозерновий хліб є чудовим джерелом харчових волокон. Одна скибочка містить 2 – 4 грами клітковини, що сприяє швидкому насиченню, підтримує стабільний рівень цукру в крові та допомагає травленню. Білий хліб має значно нижчий вміст клітковини – менше 1 грама на скибочку.



Білий та цільнозерновий хліб роблять з різних інгредієнтів / Pexels

Протеїн

Цільнозерновий хліб містить більше білка – приблизно 5 грамів на скибочку, порівняно з 2–3 грамами у білому хлібі. Білок сприяє відновленню м’язів, підтримує здоров’я кісток і забезпечує тривале відчуття ситості.

Цукор у крові

Білий хліб має високий глікемічний індекс (ГІ), що може призвести до швидких стрибків рівня цукру в крові. Натомість цільнозерновий хліб із нижчим ГІ забезпечує стабільніше постачання енергії, що особливо важливо для людей із діабетом або тих, хто прагне підтримувати стабільний рівень енергії протягом дня.



Скибочки хліба / Pexels

Калорійність

Цільнозерновий хліб зазвичай містить близько 80 калорій або більше на скибочку, тоді як білий хліб — трохи менше. Вищий вміст клітковини та поживних речовин у цільнозерновому хлібі компенсує цю незначну різницю в калорійності.

Цільнозерновий хліб забезпечує організм клітковиною, вітамінами та мінералами, які сприяють здоров’ю травної системи, покращують енергетичний баланс і допомагають уникнути стрибків цукру в крові. Завдяки цим перевагам він є кращим вибором для тих, хто прагне додати в раціон більше корисних поживних речовин.