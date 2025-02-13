Відомий кулінар поділився роликом у мережі. Чому в українській кухні ніколи не було супів – розповідає 24 Канал з посиланням на соцмережі Євгена Клопотенка.

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То чи справді в Україні не було супів

Євген Клопотенко зазначає, що і справді в українській кухні в давнину не було супів. Причиною цього є те, що слово "суп" прийшло до української мови з французької не так давно.

Ми ніколи не їли супів. Це французьке слово, яке прийшло до нас, скоріш за все, разом із Радянським Союзом,

– зазначає Клопотенко.

Тобто в українській традиції м'ясний, грибний чи будь-який інший відвар з овочами або крупами зазвичай називали юшкою. Рибний відвар – ухою. Відвар з капусти – капусняк, а на буряку – борщ.

Клопотенко розповідає про супи в українській кухні: дивіться відео

Аби називати страви по-автентичному, Клопотенко радить не вживати слово суп, а казати, наприклад: "Я сьогодні зварю гречану юшку".