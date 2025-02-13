В Україні раніше не було супів: що було замість них у традиційній українській кухні
- Євген Клопотенко зазначив, що в традиційній українській кухні не було супів, а замість них використовували терміни "юшка", "уха", "капусняк" та "борщ".
- Слово "суп" прийшло в українську мову з французької, ймовірно, разом з Радянським Союзом.
Відомий кулінар Євген Клопотенко знову здивував мережу. За його словами, українці ніколи не їли суп.
Відомий кулінар поділився роликом у мережі. Чому в українській кухні ніколи не було супів – розповідає 24 Канал з посиланням на соцмережі Євгена Клопотенка.
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То чи справді в Україні не було супів
Євген Клопотенко зазначає, що і справді в українській кухні в давнину не було супів. Причиною цього є те, що слово "суп" прийшло до української мови з французької не так давно.
Ми ніколи не їли супів. Це французьке слово, яке прийшло до нас, скоріш за все, разом із Радянським Союзом,
– зазначає Клопотенко.
Тобто в українській традиції м'ясний, грибний чи будь-який інший відвар з овочами або крупами зазвичай називали юшкою. Рибний відвар – ухою. Відвар з капусти – капусняк, а на буряку – борщ.
Клопотенко розповідає про супи в українській кухні: дивіться відео
Аби називати страви по-автентичному, Клопотенко радить не вживати слово суп, а казати, наприклад: "Я сьогодні зварю гречану юшку".