МакДональдс оновив меню. До асортименту закладу харчування повернулись деякі позиції, які вже встигли зайняти певне місце у серцях людей.

Компанія повернула українське меню із цікавими пропозиціями. Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційну заяву.

Дивіться також Її посадили в тюрму і повісили: навіщо у 14 столітті судили свиню у Франції

Як змінилось меню МакДональдз?

До меню додали три позиції: два бургери та картоплю із грибним соусом. Мовиться про житній бургер із куркою та часниковим соусом, а також про житній бургер зі свининою та хріном.

Ви чекали на українські бургери – і ось вони! Один – зі свининою та соусом із хріном, а другий – із ніжною курочкою та часниковим соусом. Завітайте до МакДональдз, щоб скуштувати свої рідні, знайомі смаки,

– мовиться в заяві.

З чого складаються нові бургери та картопля?

Також на сайті детальніше розповіли про інгредієнти нових пропозицій. До бургера із куркою входять: житня булочка, курка, бекон, чедер, солоні огірки, свіжа цибуля та сала. Також є два соуси: часниковий та "медово-гірчичний".



Бургер із куркою / Фото з сайту МакДональдз

До бургера зі свининою входять: житня булочка, свинина, чедер, солоні огірки, свіжа цибуля та салат із соусом із хріну.



Бургер зі свининою / Фото з сайту МакДональдз

Нова пропозиція картоплі включає в себе картоплю фрі, грибний соус та цибулю.



Нова картопля / Фото з сайту МакДональдз

До слова, МакДональдс в Україні поступово скорочує використання трубочок, пропонуючи нові екокришки та видаючи трубочки лише за запитом. Нові паперові кришечки вводяться для замовлень "із собою", а винятки становитимуть тільки шейки та лимонади.