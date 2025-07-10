Повідомляє 24 Канал з посилання на Express.

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Яка улюблена страва королеви Камілли

Королева-консорт Камілла зізналася, що надає перевагу класичним та улюбленим сімейним стравам, а не "вибагливим" або "складним" рецептам.

Однією з її улюблених страв є справжня британська класика – квасоля на тості. Камілла зазначила, що їй до вподоби саме простота цієї страви, але квасоля має бути саме марки Heinz.

Королева Камілла / Фото GettyImages

Ця недорога страва є основною для багатьох британців, оскільки вона дуже дешева і проста у приготуванні. Наприклад, буханка цільнозернового хліба з лінійки Waitrose essential обійдеться в 35 пенсів, а банка квасолі Heinz – у 80 пенсів.

Загальна вартість такої вечері становить лише 1,15 фунта (близько 65 гривень).

До слова, принцеса Діана також не була вибагливою у питанні їжі. Серед її фаворитів була картопля з домашніми яйцями.