Повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Якою була улюблена страва принцеси Діани на обід

Даррен Макгрейді працював 15 років шеф-кухарем у британській королівській родині. Він часто готував для принцеси Діани та її синів – Вільяма й Гаррі.

У своєму відео на YouTube він поділився спогадами про улюблену страву принцеси, яку вона часто замовляла на обід.

Принцеса Діана / Фото GettyImages

Діана віддавала перевагу домашній їжі, а одним із її фаворитів була запечена картопля з домашніми яйцями.

Яйце Сюзетт – було однією з улюблених страв принцеси Діани. Вона замовляла його принаймні раз на тиждень,

– розповів шеф-кухар.

Ця страва вирізнялася своєю простотою та ситністю. Яйце-пашот подавалося на картопляній подушці зі шпинатом та голландським соусом.

До слова, у королеви Єлизавети II також була улюблена обідня страва. Колишні кухарі королівського палацу поділилися, що найчастіше вона замовляла смажену камбалу на подушці з припущеного шпинату або цукіні.