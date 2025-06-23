Замовляла її щотижня: яку страву принцеса Діана найчастіше просила приготувати на обід
- Принцеса Діана регулярно замовляла на обід одну й ту саму страву.
- Її улюблена страва була доволі простою.
Даррен Макгрейді, який протягом 15 років працював кухарем британської королівської родини, поділився спогадами про кулінарні вподобання принцеси Діани. За його словами, вона регулярно замовляла на обід одну й ту саму страву.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Дивіться також Розкішний вигляд без голодувань: що їсть Гейлі Бібер, аби мати ідеальну шкіру та фігуру
Якою була улюблена страва принцеси Діани на обід
Даррен Макгрейді працював 15 років шеф-кухарем у британській королівській родині. Він часто готував для принцеси Діани та її синів – Вільяма й Гаррі.
У своєму відео на YouTube він поділився спогадами про улюблену страву принцеси, яку вона часто замовляла на обід.
Принцеса Діана / Фото GettyImages
Діана віддавала перевагу домашній їжі, а одним із її фаворитів була запечена картопля з домашніми яйцями.
Яйце Сюзетт – було однією з улюблених страв принцеси Діани. Вона замовляла його принаймні раз на тиждень,
– розповів шеф-кухар.
Ця страва вирізнялася своєю простотою та ситністю. Яйце-пашот подавалося на картопляній подушці зі шпинатом та голландським соусом.
До слова, у королеви Єлизавети II також була улюблена обідня страва. Колишні кухарі королівського палацу поділилися, що найчастіше вона замовляла смажену камбалу на подушці з припущеного шпинату або цукіні.