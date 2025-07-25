Надзвичайно проста у приготуванні: якою була улюблена страва королеви Єлизавети II

Попри доступ до найкращих кухарів, покійна королева Великої Британії Єлизавета II залишалася вірною простим гастрономічним вподобанням. Однією з її улюблених страв був звичайний бутерброд, який вона їла з дитинства.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Яка улюблена страва Єлизавети II

Королева Єлизавета II любила пити післяобідній чай, під час якого полюбляла смакувати як солоні, так і солодкі страви, зокрема булочки та шоколадний бісквітний торт.

Особливе місце серед цих ласощів займав один простий бутерброд, який вона вперше скуштувала ще в дитинстві.

Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейді, який працював на британську монаршу родину 15 років. В одному зі своїх відео на Youtube він розповів, що одним із її улюблених післяобідніх смаколиків були прості пенні з джемом.

Королеві подавали пенні з джемом в дитячій кімнаті, коли вона була маленькою дівчинкою, і з того часу вона їла їх на післяобідній чай. Прості, просто хліб і джем з невеликою кількістю масла – зазвичай полуничний джем. Ми робили джем у замку Балморал з чудової шотландської полуниці з наших садів,

– поділився шеф-кухар.

Пенні з джемом / Фото Hovis

Серед улюблених страв королеви був також бутерброд з огірком. Але, як зазначив МакГрейді, приготування такого сендвіча вимагало чимало зусиль. Він чистив м'якуш огірка картоплечисткою, аж до водянистого насіння, замість масла використовував вершковий сир, додавав до нього свіжу м’яту, після чого накладав огіркові слайси.

Попри те, що покійна королева насолоджувалася кількома іншими ласощами під час післяобіднього чаю, відсутність булочок все ж було неповноцінним прийомом їжі. Коли вона їх їла, то спершу намазувала джем, а потім додавала крапельку вершків.

Улюблена страва королеви Єлизавети II була дуже простою / Фото GettyImages

МакГрейді також згадав, що королева завжди пила післяобідній чай, де б вона не була.

"Ми прилетіли до Австралії і були на королівській яхті. Була п'ята година ранку, але для королеви це була п'ята година дня, тому моєю першою роботою було приготування булочок", – розповів МакГрейді.