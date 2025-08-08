Повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Який напій щодня п'є король Чарльз?

Як справжній британець, король Чарльз обожнює чаювання. Його улюблений напій – чай дарджилінг із медом і молоком, який є основною стравою його пізнього сніданку.

Цей чай відомий своїми численними корисними властивостями. Він містить велику кількість рослинних сполук, як-от поліфеноли та фітохімічні речовини, включно з флавоноїдами.

Улюблений напій короля Чарльза – чай / Фото GettyImages

Ці потужні фітонутрієнти, які містяться в чаї, сприяють зниженню рівня холестерину, що потенційно може допомогти в лікуванні високого кров'яного тиску, серцевих захворювань та знизити ризик інсульту.

Також, згідно з нещодавнім дослідженням, екстракт чорного чаю здатен знижувати рівень цукру в крові та покращувати вироблення інсуліну, що є важливим для людей з діабетом.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

До слова, улюблена страва королеви Камілли є класикою британської кухні. Її загальна вартість – всього 1,15 фунта.