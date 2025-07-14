Повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Яким є улюблений напій принца Вільяма?

Артур Готьє з бренду Nio Teas, що спеціалізується на зеленому чаї, розповів про те, що кожен член королівської родини має свій улюблений вид чаю.

Що стосується принца Вільяма, експерт припустив, що він віддає перевагу класичному чаю English Breakfast, який допомагає йому підтримувати енергію протягом дня.

Я уявляю, що він починає день з міцної чашки English Breakfast, готуючись до королівських обов'язків,

– розповів Готьє журналу Luxurious.

У кожного члена королівської родини є власний улюблений чай / Фото GettyImages

Він також додав, що цей "міцний, практичний напій" є ідеальним вибором для тих, хто потребує додаткової енергії та концентрації.

Натомість, улюбленим чаєм принцеси Уельської, за словами експерта, є "Ерл Грей" з невеликою кількістю меду.

Раніше Вільям зізнавався, що не є фанатом кави і завжди віддає перевагу чаю, щоб "підбадьоритися".

До слова, королева Камілла обожнює страву, яка є класикою британської кухні. Цікаво, що її загальна вартість – всього 1,15 фунта (близько 65 гривень).