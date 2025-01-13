Король Великої Британії Чарльз III любить їсти сендвічі для пікніків, які кухарі готують за певним рецептом. "Королівський сендвіч" готується нескладно, передає 24 Канал.
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Як його готувати
Для основи потрібно взяти пшеничну булочку діаметром 8 сантиметрів і розріжте її навпіл. Нижню частину булочки змастіть майонезом та додайте трохи соусу песто.
Начинка:
- Викладіть листя салату.
- Додайте підсмажене яйце, приправлене дрібкою солі. Важливо, щоб яйце мало круглу форму.
- Покладіть кілька тонких скибочок сиру грюєр, відомого своїм насиченим смаком.
Верхню половину булочки змастіть вершковим маслом і мармітом – популярною британською пастою з дріжджового екстракту, яка має виразний солоний смак.
З'єднайте обидві половини булочки, формуючи сендвіч.
Цей рецепт поєднує в собі традиційні британські смаки та є ідеальним для пікніка. Бутерброд із песто, яйцем і сиром грюєр не тільки виглядає вишукано, але й має багатий смак.