Король Великої Британії Чарльз III любить їсти сендвічі для пікніків, які кухарі готують за певним рецептом. "Королівський сендвіч" готується нескладно, передає 24 Канал.

Дивіться також Що станеться з організмом, якщо замінити каву на чай і вживати його щодня

Як його готувати

Для основи потрібно взяти пшеничну булочку діаметром 8 сантиметрів і розріжте її навпіл. Нижню частину булочки змастіть майонезом та додайте трохи соусу песто.

Начинка:

  • Викладіть листя салату.
  • Додайте підсмажене яйце, приправлене дрібкою солі. Важливо, щоб яйце мало круглу форму.
  • Покладіть кілька тонких скибочок сиру грюєр, відомого своїм насиченим смаком.

Верхню половину булочки змастіть вершковим маслом і мармітом – популярною британською пастою з дріжджового екстракту, яка має виразний солоний смак.

З'єднайте обидві половини булочки, формуючи сендвіч.

Цей рецепт поєднує в собі традиційні британські смаки та є ідеальним для пікніка. Бутерброд із песто, яйцем і сиром грюєр не тільки виглядає вишукано, але й має багатий смак.