"Королівський сендвіч": як приготувати улюблений перекус короля Великої Британії

Представники королівської сім'ї Великої Британії також мають вподобання в їжі. Наприклад, улюблений сендвіч короля готується дуже просто.

Король Великої Британії Чарльз III любить їсти сендвічі для пікніків, які кухарі готують за певним рецептом. "Королівський сендвіч" готується нескладно, передає 24 Канал.

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Як його готувати

Для основи потрібно взяти пшеничну булочку діаметром 8 сантиметрів і розріжте її навпіл. Нижню частину булочки змастіть майонезом та додайте трохи соусу песто.



Сендвіч є улюбленим перекусом короля Чарльза / Pexels

Начинка:

Викладіть листя салату.

Додайте підсмажене яйце, приправлене дрібкою солі. Важливо, щоб яйце мало круглу форму.

Покладіть кілька тонких скибочок сиру грюєр, відомого своїм насиченим смаком.

Верхню половину булочки змастіть вершковим маслом і мармітом – популярною британською пастою з дріжджового екстракту, яка має виразний солоний смак.

З'єднайте обидві половини булочки, формуючи сендвіч.

Цей рецепт поєднує в собі традиційні британські смаки та є ідеальним для пікніка. Бутерброд із песто, яйцем і сиром грюєр не тільки виглядає вишукано, але й має багатий смак.