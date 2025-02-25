Фахівці стверджують, що ранкове вживання води натщесерце приносить значну користь не лише для організму, а й для зовнішнього вигляду. Про це пише 24 Канал із посиланням на Healthy To Me.

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Чому варто пити воду зранку

Німецькі дослідники радять розпочинати день зі склянки чистої води, адже ця проста звичка має багато переваг. Наприклад, вона сприяє покращенню стану шкіри, роблячи її більш сяючою, а також допомагає зменшити кількість зморшок. Волосся стає міцнішим, швидше росте й набуває здорового вигляду.

Але це лише частина позитивного впливу. Наукові дослідження показали, що вживання води зранку прискорює метаболізм на 20-24% і сприяє швидшому виведенню токсинів, які накопичуються в організмі під час сну.



Вода зранку може бути дуже корисною / Фото Pexels

Загалом обмежень немає. Оптимально пити воду кімнатної температури та снідати не раніше, ніж через 20-30 хвилин. Якщо немає проблем зі шлунково-кишковим трактом, можна додати у воду кілька крапель лимонного соку. Важливо також слідкувати за якістю води, особливо якщо вона з-під крана – її рекомендується фільтрувати.

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Варто враховувати, що мінеральний склад води може відрізнятися залежно від джерела її походження. Тому обирати воду слід не лише за смаком, а й відповідно до потреб організму. Фільтрована водопровідна вода зазвичай має мінімальну кількість мінералів.