Ресторан у Лондоні став сенсацією року, отримавши першу в історію зірку Мішлен за веганське меню

Путівник Мішлен відсвяткував своє 125-річчя й на цьогорічній церемонії 22 нових ресторани отримали свої перші зірки. Вперше зірку Мішлен отримав ресторан за страви з веганського меню.

Веганським рестораном, який першим отримав зірку за всю історію існування нагороди, став Ресторан Plates London, повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent.

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Шеф-кухар прагне отримати три зірки Мішлен

Кірк Гаворт, шеф-кухар і співзасновник Plates, вперше почав досліджувати веганську дієту після того, як у 2016 році йому діагностували хворобу Лайма. Він адаптував класичну кулінарну підготовку до потреб свого здоров'я.

У лондонському ресторані Plates подають безм'ясні, безрибні, безглютенові, безмолочні, органічні страви, в яких не використовується рафінований цукор.

Слово "тренд" – це те, що приходить і йде, але те, що я роблю, і місце, з якого воно виникло, точно не є трендом,

– сказав Гаворт.

Він висловив сподівання, що його успіх надихне більше ресторанів віддавати перевагу фруктам та овочам і творчо підходити до їх приготування.

Шеф-кухар каже, що спочатку йому було складно робити класичну кухню без м'яса та риби. Гаворт народився у Блекберні й походить з родини шеф-кухарів, відзначених зірками Мішлен.

Для Гаворта одна зірка Мішлен – це "лише початок". Його метою є три зірки – найвища відзнака для ресторану.