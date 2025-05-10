Що подавали Мерцу, Макрону, Стармеру і Туску в українському поїзді: Клопотенко розкрив меню
- Європейські лідери під час подорожі до Києва куштували страви української кухні.
- Меню включало сирники з лекваром, пиріжки з яблуками та вишнями, качану кашу, борщ з печі, палюшки, голубці та буковинську начинку.
До Києва вранці 10 травня прибули одразу четверо європейських високопосадовців – новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем’єр Польщі Дональд Туск. В дорозі на них чекало знайомство з українською кухнею.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка в Instagram.
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Що їли європейські лідери по дорозі до Києва
Поки європейські лідери готувалися до серйозних переговорів, у дорозі їх частували класикою української кухні.
Клопотенко розповів, що Фрідріху Мерцу подали львівський сирник. Еммануель Макрон вирішив спробувати борщ та качану кашу. Кір Стармер обрав сирники, а Дональд Туск – галушки.
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Цих вихідних українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Бо, як на мене, це важливий елемент дипломатії й промоції нас,
– зазначив Клопотенко.
Що було в меню для європейських лідерів:
- сирники з лекваром;
- пиріжки з яблуками;
- пиріжки з вишнями;
- качана каша;
- львівський сирник;
- борщ з печі;
- галушки;
- палюшки;
- голубці;
- буковинська начинка.
До слова, раніше ми писали про улюблені страви та напої українського Кобзаря Тараса Шевченка. Виявляється, він був неабияким гурманом.