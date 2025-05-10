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Тренди Фудтренди Що подавали Мерцу, Макрону, Стармеру і Туску в українському поїзді: Клопотенко розкрив меню
12 травня, 10:17
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Що подавали Мерцу, Макрону, Стармеру і Туску в українському поїзді: Клопотенко розкрив меню

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Європейські лідери під час подорожі до Києва куштували страви української кухні.
  • Меню включало сирники з лекваром, пиріжки з яблуками та вишнями, качану кашу, борщ з печі, палюшки, голубці та буковинську начинку.

До Києва вранці 10 травня прибули одразу четверо європейських високопосадовців – новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем’єр Польщі Дональд Туск. В дорозі на них чекало знайомство з українською кухнею.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка в Instagram.

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Що їли європейські лідери по дорозі до Києва

Поки європейські лідери готувалися до серйозних переговорів, у дорозі їх частували класикою української кухні.

Клопотенко розповів, що Фрідріху Мерцу подали львівський сирник. Еммануель Макрон вирішив спробувати борщ та качану кашу. Кір Стармер обрав сирники, а Дональд Туск – галушки.

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Цих вихідних українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Бо, як на мене, це важливий елемент дипломатії й промоції нас,
– зазначив Клопотенко.

Що було в меню для європейських лідерів:

  • сирники з лекваром;
  • пиріжки з яблуками;
  • пиріжки з вишнями;
  • качана каша;
  • львівський сирник;
  • борщ з печі;
  • галушки;
  • палюшки;
  • голубці;
  • буковинська начинка.

До слова, раніше ми писали про улюблені страви та напої українського Кобзаря Тараса Шевченка. Виявляється, він був неабияким гурманом.