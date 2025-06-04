Вода з насінням чіа стала популярною в соцмережах, але дієтологи наголошують: не варто поспішати з її щоденним вживанням. Про це пише 24 Канал із посиланням на Marthastewart.

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Чому варто подумати перед вживанням

Такий напій може бути корисним доповненням до раціону, адже насіння чіа багате на клітковину, рослинний білок, омега-3 та інші поживні речовини. Водночас, щоб уникнути здуття та дискомфорту, особливо якщо шлунок чутливий, вводити його слід поступово, з малих доз і лише після того, як організм звикне.



Немає потреби вживати чіа щодня / Фото Pexels

Найкраще давати насінню настоятись у воді 15 – 30 хвилин і пити не натщесерце, а під час або після їжі. Деякі люди помічають, що така вода допомагає їм краще почуватися, довше бути ситими і полегшує травлення, але дієтологи підкреслюють – немає потреби пити її щодня.

Достатньо кілька разів на тиждень або ж додавати насіння чіа до страв у зручній для вас формі.